盤子越做越大了 51信用卡(02051-HK)真賺到錢了嗎？

上個月赴港上市的獨角獸企業51信用卡（02051-HK）發佈了上市後首份中期業績，截至今年6月底，公司總收入錄得12.75億元（人民幣，下同），按年增加50.5%；同時，經營開支總額錄得11.16億元，較去年經營開支大幅增加1.2倍。期內，公司錄得純利20.88億元，而去年同期錄得虧損3.3億元，中期業績實現由虧轉盈。再細看財報中優先股公允價值一項，今年上半年錄得收益19.06億元，較去年同期虧損4.89億元大增4.89倍。

近來內地P2P平台頻爆雷，市場對於P2P行業的質疑聲不斷。今日新聞發佈會上，公司首席財務官趙軻稱，P2P行業波動對公司業務衝擊較小，因公司最主要是作為一個信用卡管理平台，P2P倒閉潮更多發生在一些不合規的P2P平台。被問及會否導致用戶數量流失，趙軻則稱，51信用卡的理財服務是附加，用戶黏性來自於信用卡管理業務，這亦是公司業務模式的切入點。

此前公司上市招股文件中披露，公司仍未按照P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室發佈的「57號文」完成P2P備案，趙軻解釋稱，網貸僅為公司信貸撮合業務下的次級子板塊，目前全國正在進行合規檢查中，明年才開始啟動備案，相信公司明年可完成備案。

在風險評估方面，公司副董事兼董事會秘書魏建鵬稱，較同業公司來看，公司在這一方面投入力度很大，因管理信用卡賬單可積累很多用戶數據，通過系統評估、建模以及分析信貸消費行為等，可提升公司業務的抗風險能力，亦可提升用戶運營的轉化能力。

文：鄒舒惠

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