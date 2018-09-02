〈鉅亨看世界〉區塊鏈教育興起

隨著加密貨幣與區塊鏈在市場上興起，許多產業上的應用不斷推陳出新，相關的知識教育對於新世代的學生來說成為不可或缺的基礎建設。

在美國交易所巨擘 Coinbase 與 Qriously 合作的報告中顯示，美國大學生對於區塊鏈與加密或幣相關知識與興趣逐漸提升，相關課程也開始增多，擁有加密貨幣的學生人數高於全國。Coinbase 的研究報告針對 675 名美國學生進行調查，也對前 50 所國際大學的課程進行研究，包含與教授和學生的訪談。

美國頂尖大學紛紛開設區塊鏈相關課程

目前世界排名前 50 的大學中有 42% 提供至少一門關於加密貨幣或區塊鏈的課程，22% 提供不止一個課程。若擴及到密碼學等基礎課程，有 70% 的大學提供至少一個與加密相關的課程。來自各個專業的學生對加密或幣和區塊鏈課程興趣漸長。學生們紛紛湧向加密貨幣和區塊鏈課程，像是分佈式賬本技術應用在金融系統，而這些課程也都指向目前最熱門就業市場。

頂尖大學加密貨幣與區塊鏈課程數量 (圖: Coinbase)

於 2014 年首次提供區塊鏈和金融服務課程的紐約大學教授 David Yermack 表示:「這是一項趨勢，大多數財務數據將逐漸遷移到區塊鏈的基礎架構上，通過研究這個領域，學生將受益匪淺。」

區塊鏈相關學科如此熱門的另一個原因是它可能影響更多產業領域。「區塊鏈結合了理論和實踐，可以在許多研究領域取得根本性突破，」加州大學伯克利分校電腦科學教授 Dawn Song 說。「它可以對許多不同產業產生深遠而廣泛的影響。」

杜克大學商學院教授 Campbell Harvey 說道:「如果你從法學院畢業，將面臨艱難的就業市場。但是，受過區塊鏈訓練的法律學生，不需要申請面試，就有許多公司邀請他們加入。」

美國學生持有加密貨幣比例高於全國平均

在接受調查的所有學生中，有 17% 的人認為他們對加密貨幣和區塊鏈非常了解，並且有 18% 的學生表示他們擁有或曾經擁有加密貨幣，高於美國平均持有比例的 8%。有近四分之一的學生表示他們肯定或可能會選擇一門專注於加密貨幣或區塊鏈的課程。

美國各專業學生對加密貨幣相關經驗 (圖: Coinbase)

史丹佛大學的博士生 BenediktBünz 表示，目前學生們非常興奮於加密貨幣相關知識。他也補充道，如果你是加密貨幣和密碼學方面的專家，你很難找不到工作。

從報告來看，區塊鏈和加密貨幣是一個具有廣泛影響潛力的領域。 頂尖大學因而認真看待相關課程。 「你需要為未來的學生做好準備，」杜克大學的教授 Campbell Harvey 說，「區塊鏈不會消失。」