孫宏斌：融創不想趕超任何人，自己就是榜樣

8月31日上午，融創中國(01918-HK)於香港舉行集團2018年中期業績發布會。眼下坐穩行業TOP4位置的融創今年上半年再次交出亮眼成績單，對於集團未來是否會保持“沖勁”昂首向前，融創主席孫宏斌在發布會現場就表示，融創不想趕超任何人，並指在並購、布局和產品服務上融創一直是被學習的對象，稱融創“自己就是榜樣”。

對於外界關註的規模擴張打算，孫宏斌回應稱融創下一步還是以安全發展為主，他表示未來融創保持規模並不難，但還是希望能夠腳踏實地。他指出集團近幾年在去杠桿降負債方面比較堅持，當前行業杠桿偏高，但融創的銷債比還算健康，他透露目前融創的銷債比大概在1比1.1到1.2的水平。

未來投資方面，孫宏斌指看好在調控出台前還未漲價即房價仍較低的城市，不過他就建議稱買融創的房子投資還不如買融創股票賺錢的空間大。集團行政總裁汪孟德表示，未來融創拿地策略仍會堅持以一二線核心城市為主，總體放在二線以上城市的方向不會改變。

孫宏斌在發布會上表示，融創的“多元化”目前基本停止，除了房地產主業就是文旅，並稱文旅為“第二主業”。對於同行紛紛布局多元化發展戰略，他更直言“主業做得不好才會去多元化，主業做得好沒必要多元化。”孫宏斌指出文旅也有十萬億市場，雖然確實需要長時間的培育，但融創文旅做好了也是行業內最大的開發商了，並指這就夠了。

此外孫宏斌表示看好海南市場的發展前景，認為其自身區域及政策利好未完全兌現。他又指對樂視系相關投資態度沒有變化，具體參見公告。另外他透露不會再接手海航相關資產，稱此前的拿下的只是個“小項目”。

作者：彭小留

編輯：賀秋霞

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)