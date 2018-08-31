DRAM報價修正壓力大 南亞科股價有壓

南亞科 (2408) 今年營運大好，雖然不如去年有大量處分利益挹注，但上半年每股仍大賺 6.07 元，全年位元年成長率可達 50%，本業表現亮眼，法人也預估每股獲利將上看 13~14 元。從產業來看，長期上產能因無太大擴廠現象，價格較穩定，即使景氣反轉也不太可能會像過去反轉那樣價格崩跌；而手機需求趨緩，但記憶體用量卻持續上升，消費性產品不致變差，更看好伺服器需求，後續聯網時代，記憶體應用將愈趨廣泛。短期來看，供需還是多少會影響現貨價格，由於投片產出都早已決定，合約價不會有太大變動，但現貨市場仍受到供給緩步增加影響，加上需求也疲弱，使得下季價格持續修正機率大，而南亞科這種景氣循環股相較於公司獲利，股價更容易依循報價走勢上上下下。



股價今日開低，一度下跌逾 2%，自低點 63.5 元以來反彈近一成，不過月線壓力連日上攻失敗，股價反而沿著月線向下；關鍵強弱指標在於股價及月線相對位置，如能順利突破月線壓力，成功站穩，那就有利作多，反之，月線不過回檔，宜留意前低是否有支撐。