重慶農村商業銀行(03618-HK)6個月多5%不派息

重慶農村商業銀行(03618-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔盈利48.356億元(人民幣.下同)，同比升5.26%。每股盈利0.48元。不派息。

2018年上半年，集團實現利息收入188.81億元，淨利息收入89.52億元，淨利息收入佔營業收入總額的67.50%。管理層討論與分析2018年上半年，該集團整體生息資產平均收益率較上年同期上升24個基點至4.71%，整體計息負債平均成本率較上年同期上升22個基點至2.27%。

2018年上半年，該集團實現手續費及佣金淨收入11.14億元，同比減少0.41億元，降幅3.54%。佔營業收入比例為8.40%。資金理財手續費收入6.36億元，同比減少0.81億元，降幅11.29%。代理及受托業務佣金收入2.46億元，同比增加0.55億元，增幅29.01%。銀行卡手續費收入1.49億元，同比減少0.14億元，降幅8.71%。結算和清算手續費收入0.59億元，同比增加0.03億元，增幅5.94%。



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