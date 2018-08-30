業績“失足”是意料中事？週黑鴨目標望觸底反彈

8月29日晚間，國内知名休閑鹵製品企業週黑鴨 (01458-HK) 公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，這是週黑鴨繼今年3月份交出去年全年整體增速放緩的業績之後，再一次遞交半年成績單，而這一次週黑鴨的業績表現就似乎更加不如人意了。

半年業績全面下滑，上市後首“失足”

財報顯示，2018年上半年週黑鴨經營業績呈現全面下滑態勢，期内公司實現收入15.97億元（人民幣，下同），按年同比下跌1.3%；毛利亦同比下跌3.1%至9.56億元，毛利率則降1.06個百分點至59.86%；同時，期内公司擁有人應佔溢利錄得3.32億元，按年同比下跌17.3%，淨利潤率從上年同期的24.78%將至20.76%。

回顧往期的表現，週黑鴨在去年以前的業績均保持著較為穩健高速的增長，尤其毛利率及淨利率一直是其優於同業競爭對手的“賣點”，但去年全年週黑鴨業績各項指標增速開始趨緩，及至今年上半年則出現全面下滑的態勢。而這也是週黑鴨自2016年11月於港股主板上市以來首次出現收益及淨利、毛利率及淨利率雙雙下跌的情況，發展走向不可謂不令人憂心。

儘管週黑鴨今年上半年交出的成績單不大好看，但集團的擴張步伐卻未曾放松。業績公告顯示，2018年首六個月，週黑鴨繼續擴大其門店網絡，期内新增加214間自營門店（關閉45家，淨增169家），截至今年6月底週黑鴨全國範圍内共擁有自營門店1196間，覆蓋16個省的78個城市。

然而正如業績報告所示，隨著週黑鴨門店數量的不斷增加，上半年公司整體銷量併未同步增長，反而因擴張帶來銷售費用的增加等，擴張的效益併未及時顯現。那麽面對日益增長的成本和如今呈現倒退的利潤水平，週黑鴨要如何實現二者之間的平衡？

擴張帶來成本增加，如何把握與利潤之間的平衡？

8月30日上午，週黑鴨行政總裁郝立曉在公司2018年中期業績發佈會現場回應稱，開店成本與利潤之間的平衡其實就是短期投入和長期投入的問題。他表示，週黑鴨所有門店網絡的佈局是基於長遠發展的策略，雖然現在因處在行業變革時期，線下遭遇了前所未有的挑戰，但公司意識到這是一個消費升級的時代，消費者需求的變化代表其對零售行業企業更高的要求和期望。所以，他指出，公司早前已提及上市募集的資金會大量使用在網絡拓展，包括會員體係等一些係統的搭建上面；而公司想傳遞的一個信息就是，公司連鎖的形式需要進一步深耕細作，這包括對線上線下的深耕細作。

因此，郝立曉認為在門店的深耕細作過程中遭遇成本調整其實是顯而易見的問題。雖然如此，他強調任何品牌都要看到未來長遠的收獲，併表示公司有信心，因公司的產品是受消費者喜歡的。他又指，週黑鴨目前需要做到的是進一步提升和改善為消費者帶來的體驗，他承認公司在渠道的搭建方面確實需要不斷改善和拓展，且在這過程中存在一定的不平衡，但他認為這種不平衡是暫時的，希望外界看到的是一個品牌長久的生命力。

業績“開倒車”在預料之中，已走到爬坡階段

週黑鴨主席週富裕則表示，公司在年初就預測了今年的業績會有所調整，包括收入和利潤方面，下滑數據符合管理層的預測。他透露下半年公司成本為維持往上走的趨勢，但併不影響利潤，稱公司做了很多的戰略佈局比如產品結構的優化等，對保持一定的盈利水平仍有信心。

他分享自己的觀點認為，企業與企業之間的競爭在於品牌，而他指週黑鴨在全國乃至許多其他國家都是一個深入人心的品牌；其次他認為能形成品牌的是產品的獨特性，週黑鴨無論從本身還是如推出的小龍蝦產品等來看，產品是具有獨特性和辨識度的。

週富裕又指，最終保障產品特色的其實是產品的質量，而週黑鴨的產品質量是除其產品特色以外讓消費者感到欣喜的。因此他表示所謂“路遙知馬力”，週黑鴨是一個要長遠發展的企業，不會追逐短期的利益，會從長遠出發：“週黑鴨所有的佈局都是從長遠走，公司很有信心，在接下來的發展中是往上走的。”

他直言目前週黑鴨是處在比較低谷的時期，但認為此時既是低谷又是機會。那麽公司下半年銷量會否持續下滑？週富裕先指上半年銷量的下滑是公司計劃和預料當中的事情，至於未來的表現，他表示從目前經營狀況來看，公司已經走到了往上爬坡的階段，相信下半年在此基礎上會有不一樣的業績反映。

回應優勢指標走低：淨利率水平合理

對於業績指標中一向引以為傲的毛利率及淨利率下降的情況，週富裕指業績指標在今年上半年確實出現一定的調整，他回應稱，公司在上市之初曾對股東及廣大投資者說過，淨利潤率維持在18%到22%是非常合理的，言下之意他認為上半年20.76%的淨利率處在合理區間沒啥毛病。至於下半年的情況，他預期淨利潤率差不多會維持上半年的水平，即在20%多的樣子。

毛利率的問題，週富裕就指公司所有的利潤是一個總和，當把產品銷售結構做了調整之後其實就對毛利率也做了調整，因為漲價併不是所有單品都在漲價。他指出公司在售的每個單品毛利潤都不一樣，隻要調整銷售產品的結構便可以保障利潤的結構，所以未來應會維持在比較良性的水平。

至於會否提價，週富裕表示公司不反對也不排除任何的經營方式，這是根據具體經營情況做的決定，但他亦指不便告知未來計劃是提價還是降價，稱這隻是經營策略的問題，併指不認為會影響到公司的整體經營，即毛利率的提升或不會太過依賴於價格的調整。

小龍蝦試水北方市場，未來據市場及人才進行產能釋放

對於新品方面，上半年週黑鴨推出了創新蔬菜口味的小龍蝦產品，週富裕表示公司對小龍蝦這個產品充滿期望，併通過不斷更新叠代到現在可以做到全年售賣小龍蝦沒有問題。他又透露今年會逐漸釋放售賣小龍蝦的區域，去年隻在武漢賣，今年會佈局到武漢的二線城市，讓消費者可以接觸到該產品；及下半年小龍蝦也進入了北方市場，開始小範圍地在北方市場測試消費者的反應，他表示從結果來看非常良性的，符合公司預期。

除此外，週黑鴨在新零售發展模式方面於上半年也有諸多新嘗試，比如聯手微信在深圳推出週黑鴨智慧門店等。對此週黑鴨執行董事李瑩表示，深圳智慧門店是公司與微信合作的一個主題店，開業至今不到三個月，但從微信端過來的流量還是有比較明顯的增長，她透露未來和微信的無人店合作會是嘗試的方向，但應該不會成為集團非常主流的門店類型。因此，李瑩指，未來在微信主題店方面公司更多地是考慮帶給顧客和會員不一樣的體驗，讓他們在公司門店可以體驗到多種新穎有趣的支付和消費感受。

未來產能規模方面，週富裕就指，目前公司仍有幾個工廠正在陸續建設，而產能建設完成之後則會根據人才培養梯隊釋放產能。他解釋建廠就像一棟大樓完工之後，不可能馬上人全搬進去，併指公司會加速人才培養，也會根據市場情況進行人才的培養和產能的釋放。

雖然週黑鴨管理層一再強調著眼於長遠的發展，但此番業績表現確實難讓市場滿意。今日早盤週黑鴨股價就以4.1港元低位開出，盤中最低曾見4.08港元，跌幅達到17.4%。至午後公司股價跌幅有所收窄，截至30日收盤，週黑鴨報4.5港元，全日跌幅8.91%。

作者：彭小留

編輯：賀秋霞

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