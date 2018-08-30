中國數碼信息(00250-HK)上半年淨利潤同比增逾42.6倍

中國數碼信息(00250-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收益約5.09億港元，同比增長約36.52%;公司擁有人應佔溢利約3.94億港元，同比增長約42.6倍。每股盈利1.976港仙。

集團期間除所得稅前溢利主要增長是由於截至2018年6月30日止6個月，集團完成處置數碼慧谷置業管理股份有限公司92.36%股權所產生的利潤。

公司於2018年7月11日自有關出售事項收取的所得款項宣派特別股息每股2.3港仙，有關股息於2018年8月10日支付。

集團在向中國的企業客戶提供全方位的雲計算基礎設施服務、電子商務和互聯網+整體解決方案的基礎上，持續推進其數字化智能經營進程。通過長期不懈的努力，已經成功建立了業內首屈一指的全國性的商務和本地化服務網絡，有效解決了服務商到企業客戶的「最後一公裏」的問題。同時，在產品發展上，集團也進行了長期的探索和推進，並成功推出了一系列業內領先的賦能企業數字化轉型的雲服務，其中中企動力科技股份有限公司的門戶業務和北京新網數碼信息技術有限公司的雲計算服務穩定開展，對於用戶量的增長起到了明顯的推動作用。

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