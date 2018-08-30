天津發展(00882-HK)上半年少赚22.06 派中期息每股3.26港仙

天津發展(00882-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收入約為40.78億港元，同比增長約25.57%;公司擁有人應佔溢利約為2.21億港元，同比減少約22.06%。每股盈利為20.64港仙，宣派中期股息每股3.26港仙。

於回顧期內，醫藥分類的溢利約為1.30億港元，去年同期為1.18億港元。倘不計算2017年同期的溢利保證公允價值收益4980萬港元以及物業、廠房及設備減值虧損2060萬港元，醫藥分類的溢利較去年同期增加46%。主要是由於醫藥產品銷售的收入增長及經營利潤率改善所致，惟部分被銷售及分銷支出以及行政支出增加所抵銷。銷售及分銷支出增加主要是由於業務開拓及藥品「兩票制」的推行，增加銷售人員與市場推廣費用，以擴張銷售覆蓋網絡。

而期內機電分類的收入約為5.62億港元，較去年同期增加13.3%。機電分類的虧損約為7150萬港元，而去年同期則為港幣5540萬港元。虧損增加主要是由於水力發電設備業務的經營成本上升令利潤率縮減，以及行政支出及分銷支出增加所致，分銷支出主要為運輸費用及安裝費用。

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