全球傳動訂單直達明年上半年 估2019年營收挑戰50億元大關

精密機械與傳動元件廠全球傳動 (4540) 目前訂單能見度已到明年上半年，公司預計斥資 3 億元資金添購設備，以增加產能，法人估，全球傳動今年營收上看 37 億元，明年在產能規模放大下，總營收挑戰 50 億元大關。全球傳動昨天與國瑞汽車合作導入豐田精實管理 TPS，國瑞汽車會派員協助全球傳動導入 TPS，短短兩週，單物料擺放容易拿取，縮短等待時間及生產流程改善，產能增加 3%，目標是年底產能提升 15%，到明年 3 月底產能提升 30%。



全球傳動第二季營收 9.75 億元，季增 30.8%，年增 48.1%，因自動化零件拉貨旺季到來且樹林廠產能逐步開出，毛利率 39%，季增 5.45 個百分點，受惠下半年漲價效應和新台幣貶值，營業利益 2.6 億元，第二季匯兌利益 3403 萬元，致使稅後淨利 2.27 億元，季增 87%，年增 575%，每股稅後盈餘 2.63 元。累計上半年每股盈餘 4.05 元，符合公司預期。



法人指出，全球傳動受惠在手訂單充裕，樹林廠稼動率接近 100%，預估 2018 年營收 37 億元，毛利率 37.8%，年增 13 個百分點，稅後淨利 7.91 億元，年增 271%，每股稅後盈餘 9.27 元，明年營收則向上挑戰 50 億元大關。