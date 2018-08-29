【華冠投顧】持續無量上漲!!大盤整體架構變的水水了!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：2330 台積電、2308 台達電、8163 達方、8043 蜜望實、2368 金像電

美股 NASDAQ 和 S&P 500 連連創歷史新高，台積電因為格芯（格羅方德）退出競爭確定獨霸七奈米，台股持續跳空開高！！今日持續人工盤，光 2330 台積電一檔就貢獻了漲點 82 點，加上 2308 台達電連兩天大漲，以及 MLCC／被動元件 2327 國巨、2492 華新科，3008 大立光、4938 和碩、2474 可成、2382 廣達、3711 日月光投控、2454 聯發科等加持，讓大盤無量也能上漲 110 點，收盤站穩 11000 點，成交量 1,185 億！OTC 成交量為 265 億…… 合計上漲家數 797 家，下跌家數 557 家。

跌深反彈股開始築底持續反彈！！

除 2327 國巨、2492 華新科外，其他被動元件也跌不下去了，如 6155 鈞寶、8163 達方、8043 蜜望實、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6175 立敦、2478 大毅、3090 日電貿、3624 光頡……

強勢股持續創高！！

8 月 14 日老師節目分享「金帥帥」2368 金像電成為 PCB 族群領頭羊，帶動 5469 瀚宇博、4958 臻鼎 - KY 及 PCB 上游的玻纖布 5340 建榮也都強漲。8 月 16 日分享的「鋰電池國王」6121 新普也創高。電競顯卡 2425 承啟先飆出之後，今天也帶領挖礦主機板 6150 撼訊、2399 映泰也隨著築底反彈……

8 月 23 日分享的型態佳基本面好的 COF 封裝 6552 易華電，今天也再創新高，帶動 COF 封裝大廠 6147 頎邦跟著漲…… 大盤雖然是人工盤，但是架構越來越好！！跌深築底反彈，強勢股整理後再創高！！這裡開始將會很好賺了！！幸運星有什麼新主流，將每天在《股市幸運星》節目中與大家分享…… 文章篇幅有限….…… 歡迎免費加 LINE……

最後祝大家明日操作順利！！！

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