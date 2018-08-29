鴻海展開全領域布局 攜手美3企業 投資30億元成立創投資金

鴻海 (2317-TW) 集團宣布，將與將與美國中西部 3 家企業，成立 1 億美元 (約新台幣 30 億元) 的威谷創業投資基金 (Wisconn Valley Venture Fund)，瞄準全球醫療保健、科技、製造和金融服務領域等新創公司進行投資。

綜合外媒報導，鴻海與 Advocate Aurora Health、江森自控公司（Johnson Controls）與西北相互（Northwestern Mutual）將各挹注 2500 萬美元（約新台幣 7.65 億元）成立威谷創業投資基金。

根據 Advocate Aurora Health 新聞稿指出，這個基金將由密爾瓦基的經理人與 4 家公司代表組成的委員會管理，針對美國境內以及全球的新創公司進行投資。

鴻海董事長郭台銘表示，自從一年前宣布投資幫助創建威谷以來，一直致力為商業和工業環境做出貢獻，也期待通過該基金幫助企業家和創業公司找到變革性解決方案。

他進一步指出，鴻海作為技術和製造服務的全球領導者，在促進全球新興技術的發展方面具有獨特的優勢，除了將推動公司持續增長外，對產業以及 AI 8K+5G 生態系統的發展也有所助益。

而此次與鴻海合作的 3 家公司，西北相互人壽保險為美國著名金融服務公司；江森自控為美國上市的跨國企業，著重於溫控、空調、機械設備和能源領域發展；Advocate Aurora Health 則是美國第 10 大非營利性綜合醫療保健系統，涵蓋領域相當廣泛。