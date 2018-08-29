【異動股】銀行板塊護盤拉升 吳江銀行(603323-CN)漲逾2%

臨近午盤，銀行板塊盤中拉升走強，板塊由綠翻紅，截止發稿，吳江銀行(603323-CN)漲2.04%報6.49元，常熟銀行(601128-CN)漲1.69%報6.01元，招商銀行(600036-CN)漲逾1%，江陰銀行(002807-CN)、成都銀行(601838-CN)、無錫銀行(600908-CN)等股均紛紛上漲。

消息面上，近期在成交量萎縮、投資機會下降的背景下，投資者謹慎情緒依舊維持高位，場外資金入場興趣缺乏。而在存量資金關註的板塊中，銀行板塊越來越表現出相對堅韌的一面。

分析人士指出，一方面，市場築底進程併非一蹴而就，部分資金仍有避險需要。另一方面，經過此前回調，銀行板塊自身估值結構已趨向合理。後市隨著資金的介入，板塊仍有表現機會。

昨日晚間，國有四大行中，中國銀行、農業銀行、建設銀行分别發佈2018年上半年業績，這三家銀行合計實現淨利潤3719億元。從淨利潤增速、淨息差和不良率等關鍵指標看，國有大行“最艱難”時期已過，經營情況持續向好。上半年，中行實現歸屬於母公司股東淨利潤(下同)1090.88億元，同比增長5.21%;農行淨利潤為1157.89億元，同比增長 6.6%;建行則為1470.27億元，同比增長6%左右。三家銀行的淨利潤增幅繼續回升，淨息差、不良資產也持續改善。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)