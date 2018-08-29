【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，因美國消費者信心指數環比上升並超市場預期。道瓊斯指數上升 0.1% 至 26,064 點；標準普爾指數微升至 2,898 點；納斯達克指數上升 0.2% 至 8,030 點。

油價週二下跌，紐約 10 月期油下跌 0.5% 至每桶 68.53 美元。API 數據顯示上週美國原油庫存意外增加。金價下跌，紐約 12 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,214.4 美元。

香港股市週二上升，內地股市個別發展。教育股走高，民生教育（1569.HK）股價上漲 9.0%； 物業管理股錄得大跌，其中彩生活（1778.HK）股價大跌 8.2%。個股方面中國食品（506.HK） 上半年經調整 EBIT 增長 48.4%，股價持平；江南布衣（3306.HK）2018 財年股東應佔溢利同比增長 23.8%（上半財年增長 36.8%），股價大跌 12.1%；永達汽車（3669.HK）上半年股東應佔溢利按年增長 10.9%（新車銷售毛利率下降 0.8 個百分點），股價下跌 2.2%。恒生指數上升 0.3% 至 28,352 點，國企指數上升 0.4% 至 11,098 點，香港股市成交金額減少 5.4% 至 905 億港元。上證綜合指數下跌 0.1% 至 2,778 點，滬深兩市成交金額減少 11.1% 至人民幣 2,900 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 第七大道（797.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 2.3 億元，同比下跌 11.8%，加上研發開支同比增加 37.3%，核心股東應佔溢利按年倒退 21.7% 至人民幣 1.4 億元。公司建議派發中期股息每股 3.1 港仙（2017 年：無）。

◇ 佳兆業（1638.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 150 億元，同比上升 75.0%，因投資物業公平值收益按年大幅減少人民幣 11.9 億元、淨融資成本同比大增人民幣 6.1 億元、及非控股權益上升，但被臨時收益人民幣 19.9 億元抵消，股東應佔溢利按年倒退 9.9% 至人民幣 17 億元。建議派發中期股息每股 3 港仙（2017 年：無）。

◇ 北京汽車（1958.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 769 億元，同比增加 15.2%，受惠於其他虧損按年大幅減少人民幣 8.6 億元（人民幣兌歐元匯率上升），加上按權益法核算之投資收益同比大增人民幣 7.1 億元（北京現代及相關企業業績復甦），股東應佔溢利按年大增 1.9 倍至人民幣 28.2 億元。

◇ 濰柴動力（2338.HK）公布 2018 年上半年營業收入人民幣 823 億元，同比增加 13.8%，受惠於經營費用升幅較收入為慢及資產減值損失按年大減人民幣 7.7 億元，股東應佔溢利按年大增 65.8% 至人民幣 43.9 億元。建議派發中期股息每股人民幣 0.18 元，同比增加 20.0%。

◇ 中銀香港（2388.HK）公布 2018 年上半年經營收入 338 億港元，同比上升 8.2%，股東應佔溢利 175 億港元，同比微增 0.2%（持續經營業務股東應佔溢利同比上升 17.7%）。建議派發中期股息每股 0.545 港元（2017 年中期及特別股息合共每股 0.64 港元）。

◇ 中國恒大（3333.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 3,003 億元，同比增長 59.8%，而股東應佔溢利人民幣 308 億元，按年上升 63.6%。公司維持 2018 年合約銷售超過人民幣 5,500 億元的目標不變，但有信心超額完成（首 7 月合約銷售已達全年目標 62.7%），計劃 2019 年淨負債率下降至 100%（截止 2018 年 6 月 30 日凈負債率為 127.4%，較去年年底大幅改善 56.4 個百分點）。

◇ 指尖悅動（6860.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 5.4 億元，同比下降 10.7%，因銷售及營銷開支同比大幅縮減 38.3%，核心凈溢利則按年增長 37.3% 至人民幣 1.4 億元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)