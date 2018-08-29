盤前財經大事搶先讀2018年8月29日

今日操盤前瞻

美國第二季 GDP

日本 8 月消費者信心指數

法說會：富邦金、全新、致茂

除權息：富邦中國政策債、廣豐、中興電、中纖、川湖、長榮、智冠、海韻電、磐亞、宏齊等

新股掛牌：雅祥生醫

增資股上市：合富 - KY、九齊

鴻海砸 11 億投資陸掛牌公司隨銳科技 強化互聯網與雲端通訊佈局

鴻海 (2317-TW) 昨 (28) 日晚間公告，以人民幣 2.5 億元 (約新台幣 11.24 億元) 投資中國新三板掛牌公司隨銳科技，強化企業互聯網及視頻通信領域的佈局。閱讀全文...

〈晶圓先進製程競賽〉資本與技術優勢大者恆大 台積電穩坐龍頭

格羅方德 (GLOBALFOUNDRIES) 宣布退出 7 奈米製程發展，引起市場議論，事實上 AMD 的 7 奈米訂單傳由台積電 (2330-TW) 吃下後，市場就傳格羅方德可能不再花資源在先進製程上，隨著格羅方德確定暫緩 7 奈米發展，未來台積電在先進製程的領先優勢可望持續維持，市占率將有機會成長，產業大者恆大發展將更為明顯。閱讀全文...

中國支撑人民幣 美財長讚揚：這不是操控匯率

美國財政部長梅努欽週二讚揚中國大陸支撑其貨幣，並表示「他們的貨幣，與其他市場相較，較像是操控的貨幣；但如果他們進場，支撑其貨幣，這不是操控匯率。」此時，華盛頓與北京正陷入貿易戰。閱讀全文...

中美貿易戰吹起供應鏈大搬風 日系大廠紛紛撤出中國

隨著中美貿易戰越演越烈，全球供應鏈吹起大搬風，日系供應鏈大廠紛紛撤離中國，將產線轉移至日本、韓國、美國等地。面對生產外移，中國離「中國製造 2025」產業計畫的美夢似乎越離越遠。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉古典學派：貨幣真的只是層面紗！！

從法國政府的觀點來看；它所想要的歐盟、或是歐元區，是一個以「經濟治理」發展為主的體制。因此所有歐盟的周邊組織，例如歐洲央行 (ECB) 管理委員會，歐盟 (EU) 高峰會議等多是為了，充實 1992 年馬斯垂克條約機能。閱讀全文...