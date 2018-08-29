光大銀行(06818-HK)6個月多賺6.7%不派息

光大銀行(06818-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月盈利180.75億元(人民幣.下同)，同比上升6.71%，每股盈利32分，不派息。
經營收入523.03億元，同比上升12.76%，其中，利息淨收入273.39億元，同比下跌10.02%，手續費及佣金淨收入183.76億元，同比上升14.91%。
於6月底，不良貸款率為1.51%，較去年底降0.08個百分點；資本充足率12.68%，一級資本充足率9.82%，核心一級資本充足率8.85%。
2018年光大銀行全面加速數字化轉型。上半年，該行電子銀行收入增長145.35%，電子銀行業務帶動日均存款增長30.75%。手機銀行連續實現大版本迭代升級，推出智能搜索、千人千面、視頻客服等創新服務，客戶突破4000萬戶，活躍客戶同比增長65.96%；互聯網貸款快速增長，打造“隨心貸”業務品牌，互聯網貸款餘額217.71億元，增長499.75%。
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