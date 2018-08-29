東江環保(00895-HK)主要股東張維仰售股予匯鴻集團

東江環保(00895-HK)公布，於2018年8月28日收到該公司主要股東張維仰通知，彼與江蘇匯鴻國際集團股份有限公司於同日簽署了《江蘇匯鴻國際集團股份有限公司與張維仰之股份轉讓協議書》，張維仰將其持有的該公司股份，以協議轉讓方式轉讓予匯鴻集團。

根據股份轉讓協議，張維仰將其持有該公司約5008.76萬A股股份，佔該公司A股及H股股本總額的約5.65%，以東江環保A股股票於協議簽署日前60個交易日公司股票交易均價為基礎，經雙方友好協商確定，以每股14.50元人民幣，即合共逾7.2627億元之代價轉讓予匯鴻集團。

於股份轉讓完成後，張維仰於該公司持股將由1.21億A股，佔該公司股本總額的約13.65%下降至7096.8萬股A股，佔該公司股本總額的約8%。而匯鴻集團及其下屬子公司於該公司持股將由4419.98萬股(分別約為2599.5萬股A股及1820.48萬股H股，(佔該公司股本總額的約4.98%)上升至9428.75萬股(分別為7608.27萬股A股及1820.48萬股H股，佔該公司股本總額的約10.63%)。

股份轉讓未導致廣東省廣晟資產經營有限公司作為持有該公司15.72%股份的第一主要股東地位發生變化。目前該公司董事會、監事會的運作情況正常，董事和監事均正常履職，前述事項未對公司的日常生產經營活動及規範運作產生影響。股份轉讓事項尚需深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司等辦理過戶審批及登記手續，因此能否最終完成實施尚存在不確定性。

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