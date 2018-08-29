美股盤後─貿易擔憂減緩 S&P 500創新收盤高點 盤中觸及2900大關

美國與墨西哥達成貿易協定，改善了全球貿易展望，美國股市週二小幅收高。S&P 500 創新收盤高點，盤中並首度突破 2900 點大關。

分析師說，企業獲利成長與低利率，助使股市往上突破，美墨貿易協定意味其他國家協商亦有成功可能，亦屬股市利多。



道瓊工業平均指數收高 14.38 點或 0.06% 至 26064.02。

Nasdaq 指數收高 12.14 點或 0.15% 至 8030.04。

S&P 500 指數收高 0.78 點或 0.03% 至 2897.52。

費城半導體指數收高 5.49 點或 0.39% 至 1402.95。

貿易是美國股市近來最大壓力，美墨貿易協定意味，股市於短期內，可望進一步走高。

美國與墨西哥週一宣布，已達成協議，將能取代北美自由貿易協定 (NAFTA)。

川普總統說，這項協定將命名為美墨貿易協定，將生效 16 年，每六年檢討一次。與加拿大的協商尚未開始，但川普說，如果加拿大能公平協商，美國將會接受。

財政部長梅努欽週二告訴 CNBC 說，與加拿大的協定可望完成。他並說，對美國勞工而言，美墨貿易協定是一項偉大的協定，有助促進貿易成長。

川普對 NAFTA 已多次表達不滿，並稱其為最糟的貿易協定。週一，他說 NAFTA 這名稱有不良意含，對美國傷害太大。

近來，美國與其他主要經濟體的貿易爭議，使得股市走勢震盪。一旦美國，加拿大與墨西哥貿易問題解決，美國將解決與中國的貿易問題。

週一，S&P 500 與 Nasdaq 均創新收盤高點。Nasdaq 並首度突破 8000 點大關。

分析師說，貿易的不確定性分四個領域：墨西哥，中國，歐洲與加拿大。基本上，有三個領域已經解決，但中國是最大的一個。在美中貿易關係未解決前，股市若持續走高，將讓人意外。