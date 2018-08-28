平安好醫生(01833-HK)攜九州通打造互聯網+醫療+醫藥服務鏈係統

平安好醫生(01833-HK)公佈，公司近期與九州通(一家主要在中國提供藥品、中藥材、器械及其他保健產品的分銷和物流配送、信息服務、電子商務及其他增值服務的公司)訂立戰略合作協議，内容有關與九州通進行長期戰略合作。

於訂立戰略合作協議後，公司與九州通將利用互聯網、大數據、雲計算、AI 及其他技術，藉助雙方的資源為終端用戶及個人打造互聯網+醫療+醫藥的服務鏈係統。

公司將藉助「移動醫療+AI」技術為九州通的下遊基層醫療機構客戶(包括診所、社區衛生服務中心及鄉鎮衛生院)賦能，併按照客戶需求提供醫生輔助係統。同時，公司亦將提供標準化的疾病診斷及治療風險控製係統。

公司與九州通將合作創建一個將公司的AI智能藥櫃與好藥師集成一體的智能醫藥生態係統，成立一間智能醫藥示範店，併不斷完善智能谘詢、電子處方、自動售藥、醫療保險電子支付等相關服務的藥品新型零售服務係統。一經取得良好的運營效果，該係統將被推廣到好藥師的自營店、加盟店及與九州通有合作關係的店舖。

好藥師的電子商務平台及連鎖藥店將與公司的「家庭醫生」服務體係連接，為用戶提供在線健康谘詢、健康診斷、電子處方、藥品配送及其他服務。

藉助九州通的醫藥供應鏈能力及公司龐大的用戶群，深化雙方在公司健康商城的合作，從而加強在國内保健產品的推廣及跨境採購海外優質保健產品方面的合作併促進雙方之間的業務規模快速增長。

作為公司的戰略合作夥伴，九州通將為公司的用戶提供定製的保健產品及物流服務。

九州通同意在日後好藥師上市計劃過程中優先選擇公司作為戰略投資者。

利用雙方的資源及優勢，公司與九州通將在新的醫藥零售、醫療AI、醫療及健康保險、健康管理及互動服務等領域相互支持，形成戰略協同效應。在同等條件下，彼此優先開展業務合作或資本合作，併繼續推進業務創新，從而促進雙方業務的快速發展。

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