希瑪眼科(03309-HK)收購昆明眼科醫院80%股權

希瑪眼科(03309-HK)公布，於2018年8月28日，希瑪中國與賣方段智寰醫生及韓凝，訂立收購協議，據此，希瑪中國向段智寰醫生及韓凝收購昆明眼科醫院80%股權及向昆明眼科醫院注資作為代價。交割後，昆明眼科醫院將成為該公司的非全資附屬公司。

收購代價是由希瑪中國向段智寰醫生及韓凝支付的代價為3000萬元人民幣(相當於3540港元)，及向昆明眼科醫院支付的代價為2000萬人民幣(相當於2360萬港元)作為注資。代價須按照收購協議的條款及條件以現金償付。交割預期將於2018年第四季度內落實。

昆明眼科醫院為於中國註冊成立的有限責任公司，其於醫院業物以眼科醫院營運。昆明眼科醫院於2003年1月成立，目前擁有超過60名員工，包括16名醫師及22名輔助醫療專業人員，其中三名已於相關專業取得博士學位，另兩名已取得碩士學位。昆明眼科醫院的註冊資本為1600萬人民幣，院舍可容納80張病床，可為患者提供住院式眼科治療。自成立以來，昆明眼科醫院已為超過110,000名患者提供眼科治療手術服務。



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