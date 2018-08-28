中廣核礦業(01164-HK)中期轉盈2602萬港元

中廣核礦業(01164-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，營業額為1.77億港元，同比增長220.69%；公司擁有人應佔溢利2602萬港元，上年同期虧損416.6萬港元；每股基本盈利0.39港仙，不派息。

公司利潤及收入明顯提高的主要原因，一是報告期内計劃貿易量得以落實且較2017年同期貿易量大幅增長；二是就Fission公司長期投資未計提減值撥備，2017年同期該數目為2403萬港元。

報告期内，謝公司共開採天然鈾462噸，較2017年同期減少87噸。其中謝礦開採184噸，伊礦開採278噸，半年度生產計劃完成率分别為101.4%及100.6%。

Fission公司於報告期内延續自1月份開始的冬季勘探，完成鑽井36口及6947米的鑽探工作量，預計勘探費用為964萬加元。本次勘探成果包括：(a)使R780地段部分推斷級資源量轉化為控製級資源量，為項目預可研報告做好準備；(b)擴大了1515W地段的礦體規模；(c)採集了礦區的工程地質條件樣品。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)