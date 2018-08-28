財政部：依法依規管控地方政府債務風險

據新華社消息，財政部部長劉昆8月28日表示，將堅持標本兼治，依法依規管控地方政府債務風險。劉昆是在受國務院委託向第十三屆全國人大常委會第五次會議作今年以來預算執行情況的報告時作出上述表述的。

劉昆表示，下一步，將從五方面強化地方政府債務管理：

一是堅決遏製隱性債務增量，督促整改政府投資基金、PPP、政府購買服務中的不規範行為，嚴禁各種違法違規擔保和變相舉債。

二是妥善化解隱性債務存量，省級政府對本轄區債務負總責，省級以下政府各負其責，重點加強對高風險地區債務化解力度。

三是進一步完善地方建設項目和資金管理，強化財政約束，有效抑製地方不具還款能力的項目建設。

四是持續保持高壓監管態勢，建立健全跨部門聯合懲戒機製，嚴肅問責地方政府、國有企業、金融機構、中介機構違法違規融資擔保行為，做到終身問責、倒查責任。

五是研究出台加快融資平台公司市場化轉型、地方政府債務信息公開等製度辦法，加快推進權責發生製政府綜合財務報告製度改革，健全債務管理長效機製。

劉昆說，今年以來，我國積極防範化解地方政府債務風險，進一步完善監管政策，從規範金融企業對地方政府和國有企業投融資行為、加強對企業發行債券的監管等方面入手，堅決遏製隱性債務增量。與此同時，平衡好防風險和穩增長的關係，今年地方政府債務限額比去年增加2.18萬億元,以保障地方重大公益性項目建設融資需求。豐富債券品種，試點發行地方政府棚戶區改造專項債券，繼續推進存量政府債務置換，緩解地方政府集中償債壓力。

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