江南佈衣(03306-HK)年度多賺23.8%至4.1億元 擬每股派0.46港元

江南佈衣(03306-HK)公佈，截至2018年6月30日止年度，錄得收入約28.64億元人民幣(下同)，同比增長22.8%；歸屬於公司股東的利潤為4.10億元，同比增長23.8%；每股基本盈利0.8元，擬派末期息每股0.46港元。

集團的毛利由2017財年的14.746億元增加至2018財年的18.258億元，增長23.8%，整體毛利率由2017財年的63.2%，增加至2018財年的63.7%，主要由於集團零售網路的擴展；各品牌毛利組合的變化及線上渠道新品銷量不斷增加帶來的毛利和毛利率增長。

收入的增加主要由於集團零售網路的擴展及零售店舖可比同店的上升。集團在全球經營的實體零售店總數由2017年6月30日的1591家增加至2018年6月30日的1831家，加之分佈在海外的80個銷售點，集團的零售網絡覆蓋中國内地所有省、自治區和直轄市及全球其他17個國家和地區。集團2018財年零售店舖可比同店增長達到8.9%。

於2018年6月30日，集團已經擁有會員賬戶(去重)逾250萬個(2017年6月30日：逾200萬個)，其中微信賬戶數(去重)逾210萬個(2017年6月30日：逾150萬個)。2018財年，會員所貢獻的零售額佔零售總額的68.5%(2017財年：62.6%)。

此外，2018財年，集團的活躍會員賬戶數(活躍會員賬戶為過去12個月内任意連續180天内有2次及以上消費的會員賬戶(去重))逾36萬個(2017財年：逾26萬個)。2018財年購買總額超過5000元的會員賬戶數目逾16.2萬個(2017財年：逾11.8萬個)，其消費零售額亦達到19.2億元(2017財年：人民幣14.0億元)，貢獻了超過四成線下渠道零售總額。

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