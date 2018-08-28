正崴Q3迎製造＋通路旺季 本業有望轉盈 毛利率拚增回升雙位數

正崴 (2392) 上半年受到淡季及招募成本增加影響，營運由盈轉虧，而進入第三季出貨旺季，正崴表示，第三季隨營運規模擴大，毛利率將力拼回升至雙位數水準，本業也將轉盈，而往年蘋果新機皆於 9 月下旬開賣，但目前仍沒有收到確切的開賣日期，開賣後 STUDIO A 對營收貢獻將可大幅提升，成為下半年成長動能之一。正崴指出，由於華南地區人力仲介成本高，導致上半年招募費用增加，而目前已陸續將人力移往馬鞍山、徐州等地，雖工資與華南地區差異不大，但人力仲介成本遠低於華南水準，可有效降低招募費用。



正崴提到，由於中國人力成本持續攀升，除了擴大自動化生產外，也將投入智慧製造。正崴指出，目前在昆山廠、徐州廠已陸續導入雲端系統的一條龍產線，預計今年將全數完成，徐州廠有望在今年前加入生產，盼下半年在人力成本降低下，力拼獲利表現。