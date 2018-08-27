大昌行(01828-HK)：業務前景保持審慎

大昌行上半年盈利2.75億港元，按年升18.5%，派中期息每股5.05港仙。上半年收入244.7億元，按年升4.8%。

大昌行今年起採用香港財務報告準則第15號，收入入帳方式受影響，尤其是代理及分銷業務收入。因此部分業務收入下滑，特別是消費品業務。撇除有關會計準則變動影響，收入按年則升9.8%。



大昌行上半年汽車業務收入181.7億元，按年升18.5%。經營溢利亦升49.4%至7.7億元，受惠於多項業務組合優化措施，加上有利的市場因素，轎車銷量因而提升，特別是內地市場。

消費品業務收入跌21.4%至62.8億元，業績由盈轉虧，錄得經營虧損300萬元，去年同期經營溢利1.38億元。

公司預計，美國進口關稅增加，以及進口汽車減低關稅，對旗下銷售量的直接影響輕微，但市場的不明朗因素，可能影響消費者信心。而進口關稅結構性轉變，亦可能影響廠商生產、定價及產品策略。

大昌行對業務前景保持審慎態度，繼續密切監察貿易政策帶來的影響。

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