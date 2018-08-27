美元兌人民幣短期沒理由飆升 2018年底匯率料在6.8元--德商

路透北京8月27日 - 德國商業銀行中國首席經濟學家周浩稱，逆周期因子的重新啟動表明中國的經濟和匯率仍然在政府的控制之下，因此預計美元兌人民幣匯率在短期內大幅飆升是沒理由的，對2018年底美元兌人民幣6.80元的預測感到滿意。

德國商業銀行的報告並認為，中國央行最近采取的行動，包括重啟逆周期因子表明，中國央行再次加大了對人民幣的支持力度。如果以史為鑒，在可預見的未來，人民幣兌美元匯率似乎沒有多少上行空間。

更重要的問題是，從現在開始人民幣是否會大幅升值？他並不這麼認為，因為從經濟和貿易戰的角度來看，人民幣大幅升值沒有任何意義。報告指出，人民幣走軟是有道理的，因為中國經濟仍在增長、債務和杠桿之間掙紮。最近貨幣政策的寬松措施也暗示了對貨幣的偏弱傾向。

此外，由於中美貿易爭端目前還沒有明確的解決方案，因此在匯率問題上讓步以安撫美國(即持續強勁的人民幣升值)肯定不符合中國的利益。

中國人民銀行上周五正式確認，為緩解人民幣貶值壓力，最近重新引入了所謂的“逆周期因子”機制。這是中國當局為穩定人民幣匯率而采取的另一項舉措。自貿易緊張局勢開始升級以來，人民幣大幅貶值。

丘鈦科技有信心改善毛利率

丘鈦科技上半年綜合產品平均售價按年跌30%，毛利率急跌10.9個百分點至1.2%。

財務總監範富強表示，有信心公司下半年產品單價將會改善，因為新產品包括屏下指紋識別模組、3D結構光模組等，將進入大規模出口階段；客戶的攝像頭像素模組亦由較低轉向較高像素，令公司產品結構有改善。

他又表示，管理層有信心更好地改善毛利率，認為有不少因素利好毛利率，包括產品規模有所提升，產品結構轉變、大力推動大規模智能製造，以提升效率，亦會加強內部管理。

另外，主席何寧寧表示，人民幣貶值對公司未有很大影響，但亦要積極處理，包括提升營運效率，及開拓海外客戶，將有關影響降至最低。

他不評論公司股價，只表示公司長期發展戰略不變。

公司上半年由於人民幣貶值錄得外匯虧損600多萬元人民幣，而數月前仍錄得外匯收益。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)