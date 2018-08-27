郭曉群要求推翻康宏(01019-HK)股東會決議今開審

康宏環球(01019-HK)主要股東之一的郭曉群今年1月入稟高等法院，要求法庭裁定去年底特別股東大會的決定無效，案件今早在高等法院開審。

原告方指，康宏對郭曉群的指控全屬猜測，公司亦無嘗試在特別股東大會前，要求法庭臨時頒令禁止郭行使投票權，故董事局主席陳志宏在股東會上裁定郭無投票權，是嚴重剝削他的權利和財產。

郭曉群去年底的特別股東大會中，投票權被新任主東志宏宣告無效，令他罷免吳榮輝、曹貴子等人的動議遭否決。郭曉群今年1月入稟高等法院，要求法庭裁定董事局主席陳志宏在上述股東會上的決定無效。

代表郭曉群的律師麥至理表示，自「謎網50」的風波以來，郭曉群被指與「謎網股」核心人物、康宏執行董事曹貴子等人關係密切，他被指自去年7月起經獨立承配人在市場經協調下，有系統收購非法轉讓的股份。郭又被指與佳兆業集團廣東公司原董事長陳佩雄為行動一致者，兩人共同持有約35%股份，卻無提出全面收購。

麥至理指，郭曉群從公共領域增持康宏，他根本不可能掩飾交易。康宏一方指稱郭與曹貴子等人關係密切，又以小股東朱曉燕入稟支持郭曉群作為郭涉嫌違責的理據，麥至理認為上述種種全屬猜測，若有人聲稱郭有能力控制「謎網股」，更是狂妄之說。

麥至理續指，若康宏欲廢除郭的投票權，理應在去年底的特別股東大會前向法庭申請臨時禁制令，但康宏一入稟便向法庭申請永久禁止郭投票，是繞過法庭程序。陳志宏亦無權根據未經審核的指控，臨時在股東大會上剝奪郭的投票權。

康宏新任主席陳志宏去年宣布郭曉群投票權無效。

麥至理又透露，原告方一名外國專家早前來港時被入境處拘留約3小時，入境處職員表示知悉專家要出庭作供，但質疑專家並無工作簽證。麥至理直言，即使專家以公幹為由也毋須申請工作簽證來港，他批評辯方以極其污穢的手段阻攔原告方證人出庭。

法官夏利士直言專家證人是否獲准入境，非法庭所能控制，但他要求辯方律師為此提供解釋。

另外，康宏與康宏證券上周五(24日)入稟高等法院，控告郭曉群及陳佩雄未經證監會批准下共同持有逾37%康宏股份，違反《證券及期貨條例》，故要求法庭頒令禁止兩人行使投票權。

來源：巴士的

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