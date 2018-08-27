天倫燃氣(01600-HK)中期多賺15.3%至2.15億元 擬每股派5.36分

天倫燃氣(01600-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，歸屬於公司所有者的利潤為2.15億元人民幣(下同)，同比增長15.3%；基本每股收益0.22元，擬派中期息每股5.36分。

期内營業收入為18.99億元，較去年同期14.90億元增長27.4%。其中，銷氣收入為14.53億元，較去年同期11.62億元增長25.0%；接駁收入為3.98億元，較去年同期2.98億元增長33.6%；以增值服務為主的其他業務收入為0.48億元，較去年同期0.29億元大幅增長63.2%。

銷氣量錄得快速增長，總銷氣量為6.05億立方米，較去年同期5.01億立方米增長20.7%。其中，工商業用戶銷氣量為3.36億立方米，同比增長27.8%；住宅用戶銷氣量為1.23億立方米，同比增長48.2%。

此外，毛利為4.98億元，較去年同期3.79億元增長31.3%。整體毛利率為26.2%。其中，銷氣毛利率為14.2%，較去年同期上升0.20個百分點。

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