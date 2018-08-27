網約車戰事的下半場：撤下了順風車，滴滴怎麽辦？

近日，一起遭順風車司機殺害的命案再次將滴滴出行推上了輿論的風口浪尖。而三個月前因空姐乘客慘遭順風車司機毒手一案，滴滴承諾將順風車業務整改未果之時，趙姓女孩命案的發生無疑再次引爆民憤。春節前後滴滴曾因漲價問題被網友戲稱為“不顧吃相”，如今“身負”人命官司，交通部更義正言辭將滴滴狠批為“這樣的企業不要也罷”。日前，國家交通部聯合公安部對滴滴公司開展聯合約談，併責令其立即對順風車業務進行全面整改。最新消息顯示，自今日（8月27日）起，滴滴在全國範圍内下線順風車業務併實施全面整改。

一騎絕塵、滿身傷痕

從滴滴出行佔據的網約車市場份額和市場滲透率的數據看來，滴滴“一家獨大”的地位巍然不動。按照艾瑞咨詢的數據顯示，在2016年，滴滴完成對Uber中國的收購，意味著滴滴市場份額的塵埃落定，而2017年，滴滴在專車市場的份額超過90%，地位穩超神州、易到。而從各大平台的市場滲透率來講，根據極光大數據統計，截至2018年5月底，16.9%的網約車APP市場整體滲透率，滴滴APP的市場滲透率高達13.83%，其次是神州專車的1.38%，市場滲透率兩者相差較大。換個角度，從用戶活躍度上看，滴滴在今年5月的MAU為9191萬，是目前國内四大專車APP（滴滴、神州、易到、首汽）中唯一一個MAU千萬級的APP，為其餘三者月活總和的17倍。

（2014-2017年專車市場份額 資料來源：艾瑞咨詢）

儘管滴滴穩坐行業“大佬”的位置，財務數據卻不甚好看。據公開資料顯示，滴滴在2017年的GMV（交易總額）達到250-270億美元；其中，主營業務虧損2億多美元，整體虧損3-4億美元。而放眼整個專車市場，其用戶增長率也不甚好看。2017年網約車平台用戶從2016年的3.62億跌至3.36億，同比下滑7.2%，主要原因是，那些長期依賴紅包減免、平台補貼免費乘車的用戶紛紛告别平台，換言之，就是網約車對一部分用戶來講，還不是剛需。這也是為把體量做大，企業必須忍受的“燒錢大戰”後遺症。滴滴與快的合併前，加上阿里和騰訊的投資，兩家公司給用戶的補貼統計超過24億。

順風車業務：“具備共享精神和社交功能”

什麽是共享經濟？因為Mobike和ofo之爭，共享經濟曾一度為2017年的關鍵詞。然而共享之曙光，初現於2015年。2015年6月，滴滴順風車業務正式上線。按照經濟學的說法，共享經濟的本質，在於將供給側分散的閑置物品整合起來，提升資源利用率使供需雙方都得到收益。順風車業務明顯做到了。

順風車“上線”之前，根據2015年中科院發佈的《公共服務藍皮書》的調查數據顯示，全國38座城市有超過1/4的市民日常“等車來”的時間超過20分鍾。順風車“上線”之後，能通過滴滴APP迅速將需求和供給調配起來，滿足了不同用戶在不同場景下的出行需求，大大提升了人們的出行效率。順風車至於出租車，有如拼多多至於淘寶，撿了漏又兜了底。但是不可避免的，拼多多的毛病，順風車也有類似的。

與拼多多的社交功能類似，按照因“溫州順風車案件”被免職的高管黃潔莉的話來講，順風車也同樣具備。在順風車業務上， 黃潔莉曾向網易記者做了這段描述：“過去你每天在路上兩個小時，對於你的人生來說是消耗，但現在通過順風車你可以認識比較靠譜的人，獲得好的社交體驗，它就變成了一種收益。這是從來沒有存在過的一個場景，就像咖啡館、酒吧一樣，私家車也能成為一個半公開、半私密的社交空間……這是一個非常有未來感、非常sexy的場景，我們從一開始就想得非常清楚，一定要往這個方向打。”

當一家以盈利為目的企業做到了壟斷，那麽引發社會問題就是必然的了。而作為一個C2C的“壟斷級别”的平台，倘若滴滴做不好監管，順風車的這個“社交功能”，將會變得危險萬分。

停下來，然後呢？

撤下了順風車業務，滴滴可以怎麽辦？

提價或降價，行不通。假如滴滴真的開始漲價，那麽按照2017年網約車APP用戶的下降增速，滴滴丢掉的是對價格敏感的出行用戶群；假如為了保住份額，出於政府對具備公用屬性的出租車企業的保護，滴滴的降價必然與政府的思路背道而馳，且按照滴滴在2017年的虧損情況，倒貼隻會是雪上加霜——丢了信譽的滴滴，隻能停下來，重新思考自己的運營模式。

橫向對比滴滴的“對手”神州，與滴滴C2C不同的是，神州有公司自備車輛和專業駕駛員為用戶服務，為B2C模式。寧願舍棄市場，神州專車專註把業務做精，以“讓利”換口碑和品質。根據2018年一季度的財報顯示，神州優車實現歸母淨利潤1.42億，與2016年歸母淨利潤-25.80億和2017年的-2.62億相比，在2018年第一季度首次實現了正面盈利，扭虧為盈。這對滴滴來講，或許是一個自省的樣本。

（神州優車2018年第一季度財報 資料來源：公司官網）

作者：黃玉婷

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