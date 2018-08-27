大昌行(01828-HK)中期多賺18.5%至2.75億港元 每股派5.05港仙

大昌行集團(01828-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收入約244.74億港元，同比增長4.8%；公司股東應佔期内溢利2.75億港元，同比增長18.5%；每股基本盈利14.89港仙，宣派中期股息為每股5.05港仙。

收入增長4.8%主要受惠於繼續推行營運優化措施，為核心分部帶來增長及盈利。

自2018年1月1日起，大昌行採納香港財務報告準則第15號「來自客戶合約之收入」因而影響收入的入賬方式，尤其是代理及分銷業務方面的收入。因此，在2018年上半年，若幹業務收入出現下滑，特別是在消費品業務方面。撇除香港財務報告準則第15號的影響，以相同基準計算，大昌行收入按年增長9.8%。

業績改善源於汽車業務的利潤率持續提升，但部分升幅被中國内地食品及快速消費品業務的虧損，以及因精簡東南亞業務而產生的重組成本所抵銷。

期内，汽車業務的收入增長18.5%至181.70億港元(2017年上半年：153.38億港元)，而經營溢利則上升49.4%至7.71港元，此乃由於集團推出多項業務組合優化措施，加強經銷業務的表現，再加上有利的市場因素，轎車銷量因而提升，特别是中國内地市場。

品牌組合的積極管理及市場優化後，消費品業務的收入以相同基準計算下減少7.4%，以及於應用香港財務報告準則第15號後，下跌21.4%至62.80億港元(2017年上半年：79.94億港元)。在營運方面，受中國内地以及東南亞的業務重組所影響，抵銷了香港和澳門在協同效應和投資組合升級帶來的盈利增長。經營溢利下跌併錄得300萬港元虧損(2017年上半年：1.38億港元溢利)。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)