〈財報〉正通汽車上半年賺37.8% 獲納恒生綜合大中型指數成分股

正通汽車 (1728-HK) 公告，公司已獲恒生指數納入恒生綜合大中型股指數成分股，自 2018 年 9 月 10 日起生效。董事會認為，公司獲納入上述指數將進一步擴展公司股東基礎及提高公司於資本市場聲譽。

消息令正通汽車今 (27) 日股價飆漲 1.76%，不過隨後走低，截至發稿，股價由升轉跌，報港幣 5.09 元或 - 0.586%。

圖：新浪財經

另外，正通汽車子公司上海東正汽車金融有限責任公司為了進一步規範公司的治理架構，經中國銀行保險監督管理委員會上海監管局批准，於 2018 年 8 月 15 日正式完成股份制改制，為進一步釋放公司汽車金融板塊的資本價值創造了重要條件。

財報方面，正通汽車 2018 年上半年實現收益人民幣 187.68 億元，年增 20.1%； 淨利潤達人民幣 7.1 億元，年增 37.8%；每股盈餘人民幣 0.29 元；擬每股派現港幣 0.1 元。

正通汽車公告指出，收益增加主要是源於回顧期內汽車經銷網點增加、新車銷售穩健以及汽車金融收入快速增長。

公司毛利人民幣 23.04 億元，年增 32.9%，毛利率為 12.3%，增長 1.2 個百分點；毛利主要來源於售後服務業務，新車銷售業務及汽車金融服務業務；淨利率由 3.4% 增至 3.9%。