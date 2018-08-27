航空股早盤走勢活躍 安達維爾漲停

航空股27日早間走勢活躍，截至發稿，安達維爾漲停，晨曦航空、愛樂達漲幅超6%。

今日，人民幣對美元中間價報6.8508，大幅上調202點，結束此前連續兩個交易日下調。

上周五，人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子” ，人民幣快速拉升。

8月24日，據中國外匯交易中心公告，人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”。

公告稱，近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響，外匯市場出現了一些順周期行為。基於自身對市場情況的判斷，8月份以來人民幣對美元匯率中間價報價行陸續主動調整了“逆周期系數”，以適度對沖貶值方向的順周期情緒。截至發稿時，絕大多數中間價報價行已經對“逆周期系數”進行了調整，預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

“逆周期因子”重啟，人民幣大漲，航空將迎來反彈；順豐綜合物流穩步推進，申通自營率提高增速回暖；大秦線運量持續高位，高分紅凸顯配置價值；油運需求有望提升，運價期待底部覆蘇。重點推薦：東方航空，中國國航。

來源：證券時報APP

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