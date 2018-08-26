徽商銀行(03698-HK)6個月多賺13%不派息

徽商銀行(03698-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利42.73億元(人民幣.下同)，同比增長13.04%，每股盈利39分；不派中期息。
期內，營業淨收入134.43億元，同比上升24.3%；其中，淨利息收入110.43億元，同比升15.33%。期內，該行淨利差為2.19%，較上年同期上升0.01個百分點。淨利息收益率為2.39%，較上年同期上升0.07個百分點。
於6月底，不良貸款率為1.02%，按年跌0.04個百分點；核心一級資本充足率8.51%，按年跌0.11個百分點；資本充足率11.97%，跌0.45個百分點。
資產負債規模適度增長。截至2018年6月末，本行資產總額為9552.08億元，比上年末增加471.08億元，增幅5.19%；貸款和墊款總額為3477.61億元，比上年末增加人民幣330.67億元，同比增幅10.51%；客戶存款總額為5325.52億元，比上年末增加197.44億元，同比增幅3.85%。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)