早兩天，我出席了由旅遊發展局主辦的第二屆香港電競音樂節開幕禮。這項一連三日、全港最大型的電競盛事吸引了眾多本地和海外的電競愛好者參與。除了參觀攤位和試玩遊戲，我更加第一次現場感受了電競賽事的熾熱氣氛。

去年旅發局第一次舉辦香港電競音樂節，便吸引了740萬人次於網上觀看賽事直播，並獲得本地和國際傳媒的廣泛報道，間接為香港帶來價值超過一億五千萬元的宣傳效益，幫助提升香港「亞洲盛事之都」的形象。今屆電競音樂節，旅發局預計可以吸引到八萬人次入場，當中包括不少外地旅客，同時帶動相關行業，例如飲食、酒店和零售業的生意。

電競產業近年急速發展，全球電競賽事的規模，與許多國際體育賽事相似，有自己的聯賽、賽事直播、分析評述和選手排名，而推廣、籌辦、選手培訓等機制也趨成熟。世界各地的電競賽事吸引大量現場觀眾和網上人流，賽事的獎金和贊助也水漲船高。今屆香港電競音樂節舉行的世界賽事，獎金也是非常豐厚。有外國研究報告指出，2017年全球電競產業總收入較前年增加逾四成，預計2021年更達至16.5億美元。美國職業籃球聯賽(NBA)這個廣受全球歡迎的老牌體育賽事，亦於今年首度開辦電競版聯賽，足見電競發展的潛力深受重視。許多球迷和電玩玩家雖然沒有NBA球員的體魄和技術，但也可以和球隊簽約一嚐「職業籃球員」的滋味，故此這個電競聯賽吸引了大批玩家參與「選秀」。

正進行得如火如荼的印尼雅加達亞運會，電競首次成為示範項目，更會在下屆2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。今屆亞運會香港有六名選手出戰其中四個電競項目，包括將於今天舉行的首場賽事，在此祝願各位香港選手能夠發揮水準，取得佳績。

我曾經和幾位本地電競選手傾談，感受到他們對這個新興行業的熱誠，希望能夠推動電競在香港的發展。他們都提到，對選手而言，電競不同於一般個人的消閒「打機」娛樂，而是非常講求要與隊友建立團隊精神，每天都要接受有系統的訓練，以及跟教練商討策略部署；在正式比賽時，選手都全神貫注，全力爭勝，因此是一項相當需要紀律的群體活動。他們都覺得參與電競運動令他們變得更正面積極，也提升了跟團隊溝通和合作的能力。

在今年預算案，我撥款一億元推動本地電競發展。當中，五千萬元用於在數碼港建立一個設備完善的本地電競比賽場地及數碼娛樂熱點，舉辦中小型電競比賽和訓練活動。另外五千萬則用於支援產業發展，包括舉辦比賽盛事、培訓計劃及推廣活動等；數碼港亦會加強對電競相關初創企業和人才的培育。

我相信，只要社會提供適合的引導，包括學校和社福機構的教育和支援，幫助青年人平衡興趣、學習和生活，電競也能為青年人提供多一個機會，把興趣與事業結合，並促進香港經濟的多元發展。

財政司司長陳茂波發表網誌 2018年8月26日

早兩天，我出席了由旅遊發展局主辦的第二屆香港電競音樂節開幕禮。這項一連三日、全港最大型的電競盛事吸引了眾多本地和海外的電競愛好者參與。除了參觀攤位和試玩遊戲，我更加第一次現場感受了電競賽事的熾熱氣氛。

去年旅發局第一次舉辦香港電競音樂節，便吸引了740萬人次於網上觀看賽事直播，並獲得本地和國際傳媒的廣泛報道，間接為香港帶來價值超過一億五千萬元的宣傳效益，幫助提升香港「亞洲盛事之都」的形象。今屆電競音樂節，旅發局預計可以吸引到八萬人次入場，當中包括不少外地旅客，同時帶動相關行業，例如飲食、酒店和零售業的生意。

電競產業近年急速發展，全球電競賽事的規模，與許多國際體育賽事相似，有自己的聯賽、賽事直播、分析評述和選手排名，而推廣、籌辦、選手培訓等機制也趨成熟。世界各地的電競賽事吸引大量現場觀眾和網上人流，賽事的獎金和贊助也水漲船高。今屆香港電競音樂節舉行的世界賽事，獎金也是非常豐厚。有外國研究報告指出，2017年全球電競產業總收入較前年增加逾四成，預計2021年更達至16.5億美元。美國職業籃球聯賽(NBA)這個廣受全球歡迎的老牌體育賽事，亦於今年首度開辦電競版聯賽，足見電競發展的潛力深受重視。許多球迷和電玩玩家雖然沒有NBA球員的體魄和技術，但也可以和球隊簽約一嚐「職業籃球員」的滋味，故此這個電競聯賽吸引了大批玩家參與「選秀」。

正進行得如火如荼的印尼雅加達亞運會，電競首次成為示範項目，更會在下屆2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。今屆亞運會香港有六名選手出戰其中四個電競項目，包括將於今天舉行的首場賽事，在此祝願各位香港選手能夠發揮水準，取得佳績。

我曾經和幾位本地電競選手傾談，感受到他們對這個新興行業的熱誠，希望能夠推動電競在香港的發展。他們都提到，對選手而言，電競不同於一般個人的消閒「打機」娛樂，而是非常講求要與隊友建立團隊精神，每天都要接受有系統的訓練，以及跟教練商討策略部署；在正式比賽時，選手都全神貫注，全力爭勝，因此是一項相當需要紀律的群體活動。他們都覺得參與電競運動令他們變得更正面積極，也提升了跟團隊溝通和合作的能力。

在今年預算案，我撥款一億元推動本地電競發展。當中，五千萬元用於在數碼港建立一個設備完善的本地電競比賽場地及數碼娛樂熱點，舉辦中小型電競比賽和訓練活動。另外五千萬則用於支援產業發展，包括舉辦比賽盛事、培訓計劃及推廣活動等；數碼港亦會加強對電競相關初創企業和人才的培育。

我相信，只要社會提供適合的引導，包括學校和社福機構的教育和支援，幫助青年人平衡興趣、學習和生活，電競也能為青年人提供多一個機會，把興趣與事業結合，並促進香港經濟的多元發展。

財政司司長陳茂波發表網誌 2018年8月26日

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