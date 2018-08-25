江蘇寧滬高速公路(00177-HK)不參與新華傳媒增資

江蘇寧滬高速公路(00177-HK)公布，該公司董事會於2018年8月24日審議批准日常關聯交易事項：該公司參股的傳媒公司引進戰略股東新華傳媒，新華傳媒以現金方式出資人民幣6,800萬元(人民幣.下同)增資傳媒公司；該公司同意放棄此次增資擴股的股權優先認購權。傳媒公司增資擴股後，註冊資金由2億元增加至2.68億元。

該公司附屬公司鎮丹公司與聯網公司簽署《路網管理服務框架協議》，協議有效期為：2018年10月1日至2019年12月31日；協議總金額上限預計不超過105萬元，其中：2018年發生金額上限不超過20萬元，2019年發生金額上限不超過85萬元。

鎮丹公司與通行寶公司簽署《路網技術服務框架協議》，協議的期限為2018年10月1日至2019年12月31日；協議總金額上限預計不超過30萬元，其中：2018年發生金額上限不超過10萬元，2019年發生金額上限不超過20萬元。所有協議已於2018年8月24日訂立。



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