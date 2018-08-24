【華冠投顧】08/24（五）中美貿易協商+中南部水災打的台股落花流水!!

同致

◆盤勢分析

焦點個股：1402 遠東新、2492 華新科、2368 金像電、5439 高技、3665 貿聯 - KY

今日大盤受中美貿易協商不如預期，及中南部水災雙重利空的影響而盤勢轉弱，本周強勢傳產股 1402 遠東新拉回，而權值股 2317 鴻海、2303 聯電、2454 聯發科、3711 日月光、2474 可成轉弱，儘管控盤者拉抬被動元件 2327 國巨、2492 華新科，卻對大盤沒什麼影響，收盤指數跌 53 點，成交量僅 962 億又創近期新低量！OTC 盤中再破底，日 K 連三黑，成交量 266 億。合計上漲家數 427 家，下跌家數 980 家。

今日弱勢族群有電動車概念股如 3665 貿聯 - KY、4721 美琪瑪、4739 康普、1536 和大、3552 同致等重挫破底，矽晶圓再度下殺 6488 環球晶、6182 合晶、3016 嘉晶、3707 漢磊、3532 台勝科等，強勢股漲多拉回，如 9910 豐泰、1402 遠東新、2368 金像電、4953 緯軟連漲數日後高檔修正。

今天逆勢上漲的強勢股有 PCB 5439 高技、4927 泰鼎 - KY、6552 易華電，2425 承啟與大牛股 2356 英業達均逆勢上漲再創新高

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

