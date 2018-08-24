授權收入為今年最大成長動能 華研全年獲利可望創高

華研 (8446) 法說會後，法人報告指出，華研今年授權收入成長動能最大，預估年增達 80%，至於實體產品收入預估年增約 24%，演藝經紀收入則年增約個位數，今年全年獲利可望創新高，每股盈餘達 8-9 元。華研上半年營收為 8.5 億元，較去年同期 6.5 億元成長 31%，毛利率為 50%，較去年同期 44% 成長 6 個百分點，業外匯兌利益近 4000 萬元，致使稅後淨利 2.49 億元，較去年同期 1.17 億元成長 112.8%，創歷史新高，每股盈餘為 4.58 元，較去年同期 2.17 元大增。



其中第二季營收攀升到 5.21 億元，年增 31.6%，是 6 季度來首度突破 5 億元，主要今年與阿里巴巴終止合約後轉而與網易雲進行音樂授權合作，第二季完整貢獻營收，加上授權金大增拉升毛利率，稅後盈餘 1.72 億元，年增 165.4%，每股盈餘 3.16 元。



法人指出，目前網易雲使用人數達 5 億人，今年雙方合作將可使華研藝人及音樂得到更大的推廣平台，也因為華研與網易雲認列方式為逐年遞增認列，與先前與阿里巴巴分攤 36 個月不同，除了第二季明顯貢獻外，隨年度新增歌曲數量持續增加下，將持續帶動明年授權金的成長。