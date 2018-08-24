【運達投顧】下週摩台結算拉東出西的結構分析

◆盤勢分析

台股今天早盤下跌無量又出現下影線，下週摩台結算台股震盪難免，可是該如何掌握下週操作的重點？分析如下：

根據上次聯準會的會議紀錄顯示，Fed 政策立場明顯偏向「鷹派」，不僅堅持現行升息路徑，還擔心升息幅度不足以因應未來降息的需要，並暗示 9 月將再升息 1 碼，這也使得美元出現上漲造成亞洲匯率又出現貶值，美股也在聯準會的態度偏鷹派而出現震盪下跌不過幅度都不大，就國際股是這一個禮拜來的走勢來看似乎都是量縮偏整理，道瓊連續四天成交量萎縮都比 5 日均量小，中國股市近期也站不上 5 日均量甚至連千億都沒有，所以本週台股量縮也是合理的，不過量縮卻讓台股緩步走高若下週站上月季線這裡反而有甩轎誘空的現象。

下週面臨摩台結算外資的籌碼格外重要，昨天外資期貨倉位增加多單 2454 口已經來到 3.9 萬口就快達到我們說的 4 萬口以上外資偏多操作，而摩台昨天仍有 19.8 萬口，若以下週期貨結算權值股是重點來看，台灣 50 昨天就已經領先大盤先站上月線摩台這兩天也來到月線附近，可見台股在權值股的帶動下下週很有機會挑戰且站上月季線關卡，當技術面站上月季線則代表台股重回多方型態有利台股多方續航。

下週在結構上要注意一個現象：期貨結算主要以拉抬權值股為主，但市場資金只有一套當在拉抬權值股時就會有拉東出西的風險，如目前融資還需要減肥或者股價還在高檔者，如：美琪瑪康普嘉聯益台勝科強茂… 等，這一類的個股拉東出西的目的也是持續在做融資減肥，由於上櫃市場融資創今年新低籌碼已經趨於穩定，但特定的上櫃個股如環球晶美琪瑪中美晶等還必須經過籌碼調整所以會影響上櫃指數，不過很多中低價股已經出現落底，因此下週拉權值股會殺矽晶圓光學被動元減等個股，但中低價股仍會活繃亂跳開始從低檔走自己的路，所以如何分辨強弱勢股將會是下週的重點。

以低檔落底股的機會來看，這兩天我們一直提示技術面上的騙線走勢股價經過落底後會開始走區間，區間擴底時難免股價上上下下有時還會看到低點，股票的操盤手就是利用這樣的模式來達到洗盤甩轎的目的，甚至利用股價的下跌看似又出現空頭，可是騙線的目的達到後就會有更明顯的拉抬，這一點我們曾舉例過去的例子做過說明如：中美晶 106 年 12/5 破季線後股價從 72.3 漲到 153，大中 107 年 4/26 破年線做頭股價從 85.3 漲到 183.5，嘉聯益在 107 年 2/8 破線做頭後股價從 35.9 漲到 76.3，目前有這種騙線走勢者以太陽能為主，因為綠能與新日光的空單是台股最多者若利用空單的力量會讓股價有更大的空間，所以綠能我們在 11 元附近新日光在 9 塊多都是我們建議的進場位置，下週綠能只要突破季線 12.4 將是能源股發動的領先指標可注意這個攻擊訊號。

※運達投顧 蕭春源分析師

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