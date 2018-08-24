味千中期純利升11.7% 能靠外賣小程序走紅嗎？

味千中國（00538-HK）2018年中期業績公佈，截至2018年6月30日止6個月，股東應佔溢利上升11.7%至1.21億元（人民幣，下同），每股盈利增長10.0 %至0.11元，派發中期股息0.02元（2.80港仙）。

報告期內，集團門店數目淨增14間，截至6月底，集團擁有連鎖餐廳718家，較去年同期增加69家；租金及相關成本佔營業額的比率約為17.2% ，較上年同期上升約1個百分點。由於味千中國穩健的擴展店面的策略初見成效，營業額按年微升0.1%至11.53億元。

今年以來，豬肉價格持續增長，集團通過轉向國際採購的方式來分攤成本壓力。總的來說，期內原材料成本穩定；加上內地增值稅改革，期內存貨成本佔營業額的比率較上年同期減少2.1個百分點至24.8%。相應地，毛利率由上年同期的73.1%上升至75.2%。

2018下半年，集團除了持續擴大門店網絡，更是將重心放到了外賣業務上。集團創辦人、主席兼行政總裁潘慰女士表示，截至8月20日，味千中國已有767家門店，到2018年底努力開設800家門店，主要集中在一、二線城市，向三線城市分佈發展。除此之外，通過與美團外賣和餓了麼合作，集團2017全年外賣業務營業額達2億元，同比上升超過100%。潘慰續指，集團通過騰訊（00700-HK）旗下微信平台，發展自家品牌「微外賣」小程序，目前已完成系統開發，進入測試階段，最快9-10月可上線，預計今年第四季度全國鋪開。與此同時，代運營服務商將於9月開展服務，加強外賣業務發展。如此，就讓我們在國內盛行的外賣市場中看味千中國如何成為「浪里白條」吧！



文：夏雨辰

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