【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四下跌，因中美開始對相互 160 億美元商品加征關稅。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 25,657 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,857 點；納斯達克指數下跌 0.1% 至 7,878 點。

油價週四下跌，紐約 10 月期油微跌至每桶 67.83 美元。金價下跌，因貿易關稅及加息預期提升美元。紐約 12 月期金下跌 0.8% 至每盎司 1,194.0 美元。

香港股市週四下跌，內地股市上升。醫藥經銷股逆市上升；天然氣股錄得下跌，其中華潤燃氣（1193.HK）及新奧能源（2688.HK）分別下跌 7.3% 及 5.8%。個股方面，中國海外發展（688.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 7.2% 且增派 14.3% 中期股息，股價上漲 1.2%； 361 度（1361.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 5.3% 且增派 18.8% 中期股息，股價上漲 2.3%；保利置業（119.HK）上半年股東應佔溢利同比下降 1.3%，股價上升 1.6%；中國太平（966.HK）中期股東應佔溢利按年增加 1.2 倍，惟股價下跌 1.4%；華人置業（127.HK） 上半年轉盈為虧，股價下跌 1.5%。恒生指數下跌 0.5% 至 27,790 點，國企指數下跌 0.3% 至 10,815 點，香港股市成交金額減少 16.4% 至 840 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 2,725 點，滬深兩市成交金額增加 11.2% 至人民幣 2,533 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 恒基地產（12.HK）公布 2018 年上半年收入 131 億港元，同比上升 2.0%，股東應佔溢利錄得 150 億港元，按年上升 15.0%，核心股東應佔溢利同比上升 52.2% 至 139 億港元。建議派發中期股息每股 0.5 港元，同比增長 4.2%。

◇ 香格里拉（69.HK）公布 2018 年上半年銷售額 11.8 億美元，同比增長 18.8%，因經營費用率同比下跌及應佔聯營公司溢利按年大增，股東應佔溢利 1.5 億美元，同比增加 1.5 倍。建議派發中期股息每股 8 港仙，同比增加 33.3%。

◇ 中教控股（839.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 6.7 億元，同比大增 65.1%，部分受惠於鄭州城軌學校及西安鐵道技師學院約 3 個月之貢獻；持續經營業務之股東應佔溢利按年急升 79.0% 至人民幣 3.5 億元。

◇ 中海油（883.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 1,056 億元，同比上升 14.4%，由於營業費用按年降低，抵消合營公司之巨額虧損人民幣 65.1 億元，股東應佔溢利按年增長 56.8% 至人民幣 255 億元。建議派發中期股息每股 0.30 港元，同比增加 50.0%。

◇ 友邦保險（1299.HK）公布 2018 年上半年新業務價值同比增長 21.7% 至 19.5 億美元，內涵價值營運溢利 41.5 億美元，按年上升 23.2%，而稅後營運溢利同比增加 18.8% 至 26.5 億美元。建議派發中期股息每股 0.292 港元，同比增加 14.0%。

◇ 中國人壽（2628.HK）公布 2018 年上半年總保費收入人民幣 3,605 億元，同比增加 4.2%，受惠於保險業務支出及其他費用增幅僅按年大致持平，股東應佔溢利同比增長 34.2% 至人民幣 164 億元。公司內含價值人民幣 7,692 億元，環比上升 4.8%，但新業務價值按年下降 23.7% 至人民幣 282 億元。

◇ 新奧能源（2688.HK）公布 2018 年上半年營業額人民幣 265 億元，同比上升 23.8%，由於毛利率同比輕微下跌及其他虧損按年增加人民幣 3.6 億元，股東應佔溢利按年增長 8.1% 至人民幣 17.8 億元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)