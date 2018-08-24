美國基金投資者提高對中國市場曝險 盡管中美貿易爭端持續

路透紐約8月23日 - 理柏周四公布最近一周數據顯示，美國基金投資者顯然看到了中國市場的買盤機會，盡管目前中美之間出現貿易爭端，他們把對中國市場的曝險增至1月以來最高。

據理柏，在截止周三的一周，投資者向主要投資中國股市的美國基金投入5.72億美元。

中美兩國官員周四結束為期兩天的貿易談判，並未取得重大突破。與此同時兩國貿易戰升級，雙方向對方160億美元商品互征關稅的政策生效。但投資者目前預計中國將繼續以愈發寬松的貨幣和財政政策，來緩解貿易爭端帶來的影響。

“他們會繼續采取更多措施，”Sage Advisory Services Ltd研究和投資組合策略部副總裁Komson Silapachai表示。但市場仍有一些避險跡象。理柏稱，貨幣市場基金最近一周流入42億美元，前周為贖回22億美元。

數據顯示，美國能源業共同基金和上市交易基金最近一周贖回7.01億美元，為2016年9月以來最大贖回規模。

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