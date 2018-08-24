8月整機廠備貨積極、面板供需偏緊 有助面板廠Q3營運

群智研究今 (24) 日指出，8 月整機廠商維持積極備貨，尤其在海外市場需求旺盛下，液晶電視面板市場供需持續偏緊，價格維持上漲趨勢，9 月海外市場備貨逐步進入尾聲，預計拉貨力度逐步減弱，帶動部分尺寸面板價格止漲回穩，部分尺寸小幅上漲。

群智指出，在各尺寸價格部分，32 吋外銷備貨持續強勁，價格維持上漲趨勢，8 月維持約 4 美元的較大漲幅，預計 9 月將小幅上漲 1 美元；39.5-43 吋 8 月維持 4-5 美元的漲幅，預計 9 月漲幅縮小到 1-2 美元。

49-50 吋方面，新增 8.6 代線產能的快速爬坡帶動 50 吋供應能力增強，逐步緩解供應壓力；8 月 49 吋價格上漲 5 美元，50 吋均價小幅上漲 3 美元，9 月隨著供應的持續增加，預計供需趨於平衡，價格維持。

55 吋受產品獲利驅動，8 月價格維持約 3 美元幅度的上漲，預計 9 月價格止漲回穩；大尺寸方面，8 月均價受獲利驅動小幅上漲，預計 9 月海外需求減緩，均價維持。

群創 (3481-TW) 預估第 3 季大尺寸出貨及平均銷售單價 (ASP) 同步季增 1-3%，中小尺寸出貨略減 1-3%，但 ASP 季增 1-3%，主要受惠於旺季拉貨力道強勁，看好大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升，庫存逐步回復健康水位；法人認為，第 3 季報價回升可望拉高毛利率，單季將可由虧轉盈。

友達 (2409-TW) 預估第 3 季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%；法人預估面板雙虎第 3 季營收可望有 2 位數成長，獲利回升。