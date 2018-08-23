華碩平價手機 奪7月台非蘋單機王

華碩 (2357-TW) 今 (23) 日宣布，旗下 ZenFone 系列平價手機 ZenFone Live (L1) ，搭配中華電信獨家資費方案，奪下台灣 7 月 Android 單機王。若以華碩整體手機銷售來看，ZenFone 5 系列帶動 7 月銷售量月增 45%、年增 27%。

由於 3G 執照將於今年底到期，華碩旗下 ZenFone Live (L1) 日前獨家與中華電信合作，預期將有 60 到 100 萬潛在用戶從 3G 轉換為 4G 用戶，帶動換機潮。

華碩今年手機採快打策略，ZenFone 系列熱賣，根據市調機構提供資料顯示，華碩手機 7 月市占率 17.3%，超車 OPPO 擠進台灣手機銷售量市占第 3 名，與第 2 名三星差距僅 0.2 個百分點。不過銷售金額部分，因為華碩機種相對平價，雖然市占 8.8%，月增 1.7 個百分點，不過仍然不敵 OPPO，排名第 4。

華碩手機事業力拚損益兩平，由於時間點可能後延至今年第 4 季，引來市場擔憂。華碩力拚在新機上市前，成為台灣手機銷售市占王，今年目標全球總出貨量 1200 萬台，並積極開拓雙印、巴西、俄羅斯等市場，並有望在第 3 季推出首款電競手機，刺激市場買氣。