搶攻年輕族群 星展銀推高現金回饋信用卡 年底前將再發2張卡

積極搶占信用卡市場，星展銀繼 6 月發行飛行卡後，今 (23) 日宣布推出星展炫晶御璽卡，為第一張聚焦年輕族群發行的信用卡，強調高現金有感回饋。展望下半年，星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，將再推與量販店相關的點數卡以及聚焦高端族群的信用卡，待四卡推出後，星展銀信用卡產品線將更完整。

星展銀行 (台灣) 消費金融處處長孫可基表示，根據 Visa 進行的信用卡消費者調查結果顯示，82% 的消費者會優先申辦現金回饋信用卡；另 81% 消費集中於現金回饋信用卡，且 71% 的消費者偏好使用沒有期限的回饋。

截至今年 7 月，星展銀行 (台灣) 總發卡量在台灣外商銀行中位居第三。孫可基指出，星展銀行信用卡業務的經營策略，專注在台灣民眾使用度最高的卡別，現金回饋卡一向是消費者必備的熱門卡種，有刷就有賺的實際回饋感，也是年輕世代與小資族最愛，因此，在星展炫晶御璽卡推出後，可望再為星展銀行在台灣信用卡市場拓大版圖。

展望下半年，星展銀行 (台灣) 消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱表示，繼星展飛行卡後，今日推出的星展炫晶御璽卡，也是星展銀行第一張針對年輕族群推出的信用卡，提供一般海外消費享 2.5%，國內消費享 1.2% 的現金回饋，未來也會與更多店家和品牌合作。

他也透露，星展銀在年底前，將會再發行兩張信用卡，包括與量販店相關的點數信用卡，以及聚焦高端客戶的信用卡，希望在台灣外商銀行總發卡量排名中，能再向上爬升。