歐股盤前─美中互徵160億美元商品關稅 指數期貨漲跌互見

在美中兩國進行新一輪貿易磋商的同時，雙方今 (23) 日也互相對價值 160 億美元的商品，加徵關稅；歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.03%。

台北時間週四下午 2 點 27 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.15%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.05%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.03%。

美中雙方於 8 月 22、23 兩日，進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

據《金融時報》報導，本次談判，美國列出 1 份包含 140 餘條要求的清單，中國官員透露，在局勢相對和緩的前提下，中方願意落實清單中 3 分之 2 的要求。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，將互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

中國商務部批評，美方一意孤行，涉嫌違反世界貿易組織 (WTO) 規則，中方將向 WTO 提起訴訟。

另一方面，聯準會 (Fed) 公布 8 月會議紀錄，內容顯示，其政策立場明顯偏「鷹派」，將維持現行升息路徑。

會議紀錄稱，全球貿易關係緊張，已成美國經濟成長的最大威脅。