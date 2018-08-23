【大行速遞】中國平安(02318-HK)繼續獲得大行祝福

港股今早波動，中國平安(02318-HK)走勢好穩，作為中國平安的股東，絕對感覺股價逆市上升所帶來的「平安」感。一份不錯的中期業績，令股民願意「再坐一會」，多間大行維持跑贏大市、增持、買入等評級，股民現時最想知，就是股份的目標價了。

瑞信維持對中國平安99元的目標價，評級維持跑贏大市；摩根大通維持105元的目標價，增持的評級不變；中金與星展的投資評級均是買入，目標價分別為102元與115元。

平保截至2018年6月30日止中期純利580.95億元(人民幣.下同)，按年增長33.8%，高於綜合多家券商介乎428.35至546.71元的預期；每股盈利3.26元，中期息0.62元。期內，收入合計5874.15億元，按年升16.7%。其中，淨承保保費3977.03億元，按年升19.8%；投資收益590.43億元，按年跌7.4%；剩餘邊際餘額7100.32億元，按年升15.2%。

上半年包括壽險及健康險的新業務價值增長0.2%，至387.57億元；第二季較去年同期升9.9%，扭轉首季下降的情況，主要是長期保障產品佔比不斷提高所帶動。內涵價值較去年底增長12.4%，至9273.76億元。截至6月底止綜合償付能力充足率217.3%，較去年底提升2.4個百分點；壽險綜合償付能力充足率228%，較去年底下降6.1個百分點。



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