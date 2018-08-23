九龍建業(00034-HK)：預期2018年全年業績將較2017年全年為佳

九龍建業(00034-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月盈利10.59億元，按年增長1.59倍，每股盈利90仙；派發中期息22仙。

另外，派發一項特別股息，每持該公司10股，可獲分派保利達資產(00208-HK)1股。董事會認為，宣佈以實物分派方式作為特別股息派送紅利予該公司股東，可促使該公司股東直接擁有保利達資產的普通股股份。董事會亦相信，保利達資產前景看好及可能於今後為投資者帶來優良回報。

經扣除除稅後集團投資物業之重估收益及物業發展項目權益之公允價值收益後，集團於2018年上半年股東應佔基礎純利上升至4.41億元，按年增27.5%。2018年之每股基礎中期淨盈利為0.38元，2017年則為0.3元。

營業收入7.06億元，按年減少54.66%。

展望下半年，環海•東岸發展項目將完成並交付予買家，項目收益可確認入帳。連同期內來自中國多個項目和集團於海上居項目部分權益淨收入亦可入帳。故如無不可預見的情況下，預期集團2018年之全年業績將較2017年全年為佳。

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