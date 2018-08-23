花樣年(01777-HK)半年多賺27% 不派息

花樣年控股(01777-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月盈利1.03億元(人民幣,下同)，按年升26.54%，每股盈利1.78分，不派中期息。

總收入51.96億元，按年升42.84%。

該集團的毛利率於截至2018年6月30日止六個月為25.4%，而2017年同期的毛利率則為30.5%。毛利率之下降是主要是由於該集團本期結轉收入的剛需專案毛利較低；物業物業管理板塊由於合併萬象美，該集團之物業管理面積及收入得到大幅提升，但由於該重大併購，物業管理板塊毛利率有所下降。儘管如此，毛利率總體仍維持在合理水準。

2018年上半年房地產行業的調控政策繼續積極抑制非理性需求，同時強調擴大並落實「有效供給」，但是，短期需求側調控和中長期供給側改革的交互作用產生效果尚需時間，市場上的供需情況仍較緊張。重點城市新房成交量繼續縮減，各線城市中一線城市領降，三四線城市新房成交量亦有所回落，但絕對規模仍處歷史較高水平。

在整體市場環境的改變之下，該集團地產業務緊抓市場視窗期上半年全力衝刺，暢銷產品快速熱銷，在兼顧銷售溢價的同時快速回籠現金，保障企業快速發展的資金需求；下半年趁勢而為，繼續借政策利好，快速走貨跑量，積極尋求相對難去化產品的突破。報告期內，該集團共有十個項目或項目分期動工開發，規劃總建築面積合計約為2,288,356平方米

該集團淨負債比率於2018年6月30日為82.9%，較2017年12月31日的76%上升6.9%。

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