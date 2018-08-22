三大法人賣超25.71億 外資續進傳產金融 英業達獲連30買

台股今 (22) 日漲 12 點，收在 10804.2 點，成交值量縮至不到千億元、僅 973.87 億元。外資和自營商都站在賣方，分別賣超 16.54、20.16 億元，而投信買超 10.99 億元，三大法人合計賣超 25.71 億元。其中外資持續加碼傳產金融，買超前 10 名個股中，有一半是金融股，而電子股雖然只有一檔英業達入列前 10，但值得留意的是，外資已買超英業達長達 30 天。

三大法人淨多單增加 3651 口至 7145 口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1372 口至 36682 口。外資在現貨部位轉為賣超 16.7 億元，但在期貨淨多單則加碼 1372 口，整體籌碼佈局偏向中性。

外資買超前 10 名個股分別是：元大金 14273 張、長榮航 11021 張、富邦 VIX 的 8163 張、中鋼 7343 張、遠東新 7061 張、玉山金 5665 張、第一金 5618 張、永豐金 5249 張、兆豐金 4884 張、英業達 26.25 張。

其中，英業達已獲外資連續 30 天買超，累積買超張數已達 14.7 萬張，推升英業達股價一個月以來波段已上漲 9.1%，表現優於大盤，不過八大官股卻連續 5 天賣超英業達，近期出現「官股丟、外資減」態勢。

外資賣超前 10 名個股分別是：聯電 13508 張、華邦電 5402 張、彩晶 3904 張、南亞科 3529 張、元太 3257 張、華通 2981 張、中環 2801 張、富邦金 2728 張、大聯大 2713 張、中信金 2443 張。

投信買超前 10 名分別為：遠東新 6120 張、中鴻 3113 張、中纖 2883 張、聯電 1575 張、中鋼 1537 張、穩懋 1495 張、華夏 1429 張、正隆 1400 張、中石化 1085 張、微星 930 張。

投信賣超前 10 名分別為：合晶 1516 張、富邦金 1037 張、中美晶 750 張、華泰 700 張、信昌電 569 張、聯茂 564 張、富邦上証正 2 遭減碼 500 張、漢磊 470 張、達欣工 385 張、美律 380 張。

自營商買超前 10 名分別為：富邦 VIX 獲加碼 8036 張、中纖 4893 張、中石化 2428 張、元大 S&P 原油正 2 獲加碼 2084 張、大成鋼 1814 張、華夏 1336 張、旺宏 1249 張、富邦臺灣加權反 1 獲買超 1188 張、長榮航 993 張、中工 880 張。

自營商賣超前 10 名分別為：台新金 11306 張、南亞 3968 張、臺企銀 3507 張、兆豐金 2828 張、元大台灣 50 遭賣 2113 張、聯電 2102 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 2001 張、第一金 1891 張、中鴻 1723 張、友達 1385 張。

從今天外資、投信、自營商買超操作來看，資金明顯續進傳產金融，永豐期貨表示，整體來說，台股日 K 連三紅，今天並且收復 10800 關卡與 10 日線反壓，日 KD 低檔黃金交叉向上，而 MACD 也在醞釀反轉，但量能不足千億元，創 3 月 31 日以來新低，顯示觀望縮手情況增加，若未來量能不出，仍有回測波段低點的壓力。

