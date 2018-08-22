【永豐期貨】台指選擇權盤後－量能不足千億 台股量縮小漲收復10800

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 3 點至 10763 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 41.2 點，電子期逆價差擴至 - 1.45 點，金融期逆價差擴至 - 7.68 點。現貨部分，三大法人賣超 25.85 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3651 口至 7145 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1372 口至 36682 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7 口至 10173 口。

美國道瓊指數連四日上漲刷新波段新高，激勵台股週三早盤開高，然而上方 10 日線反壓橫阻，加上陸股開低走低，指數一度因調節賣壓而拉回，所幸整體賣壓不大，在金融、傳產股買盤推升下，10 點過後指數再度翻揚上漲，終場加權指數上漲 12 點或 0.111%，收在 10804.2 點，成交量能 977.02 億，較前一日縮減 160.41 億。盤面上電子類股漲跌互見，台積電與鴻海雖收紅，但股王立光重跌 4.47%，而被動元件族群也都有 2%~3% 不等的跌幅，電子類股指數小跌 0.08%，而傳產中的造紙、紡織、航運類股指數則都以上漲 1% 以上表現相對亮眼。技術面觀察，週三日 K 連三紅收復 10800 關卡與 10 日線反壓，日 KD 低檔黃金交叉向上，而 MACD 也在醞釀反轉，但量能不足千億創 3 月 31 日以來新低，顯示觀望縮手情況增加，若未來量能不出仍有回測波段低點的壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.12，大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 11.08% 降至 10.96%，賣權平均隱含波動率由 14.47% 降至 14.38%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多架構。

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