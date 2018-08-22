【華冠投顧】台股連三紅，台股站回10800點，小心:成交量不足千億元!

台北股市今日在金融與傳產股合力下，延續昨日大漲氣勢，指數尾盤黑翻紅續漲 12 點，以 10804 作收，成交量僅 975 億元，價漲量縮格局，指數站上 10800 點。

盤面結構，電子股跌 0.08%，金融股漲 0.36%，傳產股漲 0.33%，OTC 跌 0.38%，其中蘋概三雄漲跌互見，股王大立光 (3008)，一路走低，下跌 210 元以最低價 4490 元收盤，跌幅達 4.46%，台積電 (2330)漲 1 元收 242 元，鴻海 (2317)漲 0.7 元收 81.7 元。今日盤面焦點在傳產股，紡織股漲幅 1.19%，南緯 (1467)，大東(1441) 漲停板，宏遠 (1460)，南紡(1440) 上漲，遠東新 (1402) 受惠聚酯原料價漲，股價續攻創波段新高；造紙股漲 1.5%，正隆 (1904)，華紙 (1905)，寶隆 (1906)等上漲；航運股漲 1.43%，台航 (2617)，長榮航(2618)，華航(2610) 等均上漲。

整體而言，台股仍進行反彈架構，電子方面缺乏主流族群，市場資金轉進傳產股，最重要的是台股資金動能出現退潮，本周已連三漲，但是成交量卻一天比一天少，今日僅 975 億元，接下來必須快速補量，否則如此量能難撐大局!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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